Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29

Минобороны Азербайджана в четверг сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота.

"В связи с крушением МиГ-29 ВВС Азербайджана по распоряжению руководства министерства обороны приостановлены учебно-тренировочные полеты всех авиационных средств азербайджанской армии. До выяснения причин крушения МиГ-29 временно приостановлены все полеты авиационных средств ВВС Азербайджана. В то же время несение боевого дежурства осуществляется в плановом порядке", - сообщили в военном ведомстве.