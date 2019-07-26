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РИА Новости

Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29

09:18
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© Министерство Обороны Азербайджана Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
© Министерство Обороны Азербайджана
БАКУ, 26 июл - РИА Новости. ВВС Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе Минобороны страны.
Минобороны Азербайджана в четверг сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота.
"В связи с крушением МиГ-29 ВВС Азербайджана по распоряжению руководства министерства обороны приостановлены учебно-тренировочные полеты всех авиационных средств азербайджанской армии. До выяснения причин крушения МиГ-29 временно приостановлены все полеты авиационных средств ВВС Азербайджана. В то же время несение боевого дежурства осуществляется в плановом порядке", - сообщили в военном ведомстве.
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
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