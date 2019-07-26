Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T09:17Z
https://ria.ru/20190726/1556894650.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи

09:17
226
КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев направило в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы общим весом 187 тонн", - говорится в сообщении.
Прибытие гуманитарного конвоя МЧС РФ в Донецк. 25 июля 2019
Вчера, 09:17
Автоколонна из России доставила в ДНР более 140 тонн гуманитарной помощи
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
210000
Обсудить 0
ДонбассООНВ мире
Рекомендуем
Любовь Соболь
Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
РИА
Новости
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
Система кровообращения ног
Ученые против ишемии: разработка КФУ вошла в топ лучших изобретений России
Работа кондитерской фабрики
СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
Лента
новостей
Жээнбеков: ситуация на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась
Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Самолет Sukhoi Superjet 100
СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
Последствия ДТП с участием автобуса и автокрана в Челябинске
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Экс-президент Украины П. Порошенко вызван на допрос
Бывший боец "Азова" объяснил, почему напал на Порошенко
Актриса Инна Чурикова
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Дети в лагере
Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии
Работа Курчатовского центра синхротронного излучения и нанотехнологий
Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
Будущее Сретенской семинарии решит синод
Названа причина ДТП с автокраном и автобусом в Челябинске
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
09:09В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
09:07Названа причина ДТП с автокраном и автобусом в Челябинске
09:00Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии
Лента новостейМолния