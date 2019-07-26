ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев направило в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы общим весом 187 тонн", - говорится в сообщении.