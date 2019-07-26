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РИА Новости

В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали

09:09
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© Фото : группа в ВКонтакте "Регион-74 | Челябинск"Последствия ДТП с участием автобуса и автокрана в Челябинске
Последствия ДТП с участием автобуса и автокрана в Челябинске
© Фото : группа в ВКонтакте "Регион-74 | Челябинск"
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. Восемь человек пострадали после столкновения в пятницу в Челябинске автокрана и автобуса ПАЗ, из них шестеро были госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в 09.22 (07.22 мск) на пересечение улиц Дзержинского и Вагнера, произошло столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана. По предварительной информации, у крана отказали тормоза.
"В ДТП погиб один человек, еще восемь пострадали. Из них двое отказались от госпитализации, шестеро были госпитализированы в лечебные учреждения города", - сказала собеседница агентства.
Детей среди пострадавших нет, добавила она.
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