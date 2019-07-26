В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. Восемь человек пострадали после столкновения в пятницу в Челябинске автокрана и автобуса ПАЗ, из них шестеро были госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в 09.22 (07.22 мск) на пересечение улиц Дзержинского и Вагнера, произошло столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана. По предварительной информации, у крана отказали тормоза.

"В ДТП погиб один человек, еще восемь пострадали. Из них двое отказались от госпитализации, шестеро были госпитализированы в лечебные учреждения города", - сказала собеседница агентства.