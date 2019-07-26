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РИА Новости

Названа причина ДТП с автокраном и автобусом в Челябинске

09:07
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. У автокрана, который врезался в пассажирский автобус ПАЗ в Челябинске, по предварительным данным, отказали тормоза, сообщает пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщало ГУМВД по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, на фотографиях видны последствия аварии – автокран въехал в автобус ПАЗ 66-го маршрута.
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"В 9.22 (7.22 мск) 26 июля в Челябинске на пересечении улиц Дзержинского и Вагнера произошло столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана (предварительно у крана отказали тормоза)", - говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 27 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники, уточняет пресс-центр.
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