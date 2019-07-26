Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии

УФА, 26 июл - РИА Новости. Власти Башкирии после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае проверили региональные детские лагеря и не нашли серьезных нарушений, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.
"После трагедии в Хабаровском крае, где в лагере в результате пожара погибли дети, рабочая группа госсобрания Башкирии провела проверку детских лагерей. Серьезных нарушений, представляющих угрозу безопасности детей, не обнаружено", - говорится в сообщении госсобрания - курултая республики.
По данным ведомства, в одном из уфимских лагерей выявлены потенциально опасные объекты, в частности, за одним из корпусов оказались свалены в кучу металлолом, арматура, доски с гвоздями.
"Кроме того, выявлено место для курения, что в детском лагере недопустимо. Есть отдельные нарушения в медицинском кабинете, связанные с правилами хранения лекарств, а также в столовой. Руководству лагеря поручено устранить нарушения", - сообщает республиканский парламент.
В начале лета трагедия произошла трагедия в детском лагере "Чайка" в Бирском районе Башкирии, где из-за падения металлического флагштока погиб ребенок. Тогда спецкомиссия провела проверку и закрыла учреждение.
В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае в ночь на 23 июля произошел пожар. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли.