Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T09:00Z
https://ria.ru/20190726/1556894331.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150679/17/1506791776_0:0:3084:1735_1036x0_80_0_0_5e7b08df506e41ab43fa2fc0f77af6d4.jpg
РИА Новости

Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии

09:00
184
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкДети в лагере
Дети в лагере
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Дети в лагере. Архивное фото
УФА, 26 июл - РИА Новости. Власти Башкирии после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае проверили региональные детские лагеря и не нашли серьезных нарушений, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.
"После трагедии в Хабаровском крае, где в лагере в результате пожара погибли дети, рабочая группа госсобрания Башкирии провела проверку детских лагерей. Серьезных нарушений, представляющих угрозу безопасности детей, не обнаружено", - говорится в сообщении госсобрания - курултая республики.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
08:14
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
По данным ведомства, в одном из уфимских лагерей выявлены потенциально опасные объекты, в частности, за одним из корпусов оказались свалены в кучу металлолом, арматура, доски с гвоздями.
"Кроме того, выявлено место для курения, что в детском лагере недопустимо. Есть отдельные нарушения в медицинском кабинете, связанные с правилами хранения лекарств, а также в столовой. Руководству лагеря поручено устранить нарушения", - сообщает республиканский парламент.
В начале лета трагедия произошла трагедия в детском лагере "Чайка" в Бирском районе Башкирии, где из-за падения металлического флагштока погиб ребенок. Тогда спецкомиссия провела проверку и закрыла учреждение.
В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае в ночь на 23 июля произошел пожар. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли.
001000
Обсудить 0
Пожар в детском лагере в Хабаровском краеБирский районХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Никаких решений по вопросу маткапитала пока нет, заявил Топилин
РИА
Новости
В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Система кровообращения ног
Ученые против ишемии: разработка КФУ вошла в топ лучших изобретений России
Лента
новостей
Жээнбеков: ситуация на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась
В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
Столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана в Челябинске
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
В парке
Мэрию Магадана обязали демонтировать таблички о запрете кормления птиц
Названа причина ДТП с автокраном и автобусом в Челябинске
На горевшей пять дней свалке под Саратовом потушили пожар
Грибы, собранные жителями Новгородской области в лесу
Роскачество не рекомендовало грибы дошкольникам
Скриншот видео, на котором Грузовик провалился под землю в городе Киселевске Кемеровской области
В Кузбассе грузовик провалился под землю
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
В Приамурье эвакуируют еще одно село из-за быстро подступающего паводка
Эмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
09:09В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
09:07Названа причина ДТП с автокраном и автобусом в Челябинске
09:00Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии
Лента новостейМолния