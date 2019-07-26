Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии

УФА, 26 июл - РИА Новости. Власти Башкирии после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае проверили региональные детские лагеря и не нашли серьезных нарушений, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

"После трагедии в Хабаровском крае, где в лагере в результате пожара погибли дети, рабочая группа госсобрания Башкирии провела проверку детских лагерей. Серьезных нарушений, представляющих угрозу безопасности детей, не обнаружено", - говорится в сообщении госсобрания - курултая республики.

По данным ведомства, в одном из уфимских лагерей выявлены потенциально опасные объекты, в частности, за одним из корпусов оказались свалены в кучу металлолом, арматура, доски с гвоздями.

"Кроме того, выявлено место для курения, что в детском лагере недопустимо. Есть отдельные нарушения в медицинском кабинете, связанные с правилами хранения лекарств, а также в столовой. Руководству лагеря поручено устранить нарушения", - сообщает республиканский парламент.

В начале лета трагедия произошла трагедия в детском лагере "Чайка" в Бирском районе Башкирии, где из-за падения металлического флагштока погиб ребенок. Тогда спецкомиссия провела проверку и закрыла учреждение.