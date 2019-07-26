На горевшей пять дней свалке под Саратовом потушили пожар

САРАТОВ, 26 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные в пятницу ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне в городе Энгельс Саратовской области спустя пять дней с момента возгорания, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
Ранее в областном главке МЧС сообщили, что на южной окраине Энгельса напротив поселка Пробуждение с утра 21 июля тлеет городская свалка. В пресс-службе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами рассказали, что возгорание с задымлением на мусорном полигоне обнаружила охрана, опасности масштабного возгорания карты полигона нет. Вечером в четверг пожар локализовали.
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"В 7.33 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказала собеседница агентства.
Ранее Росприроднадзор на полигоне выявил превышение предельно допустимой концентрации бензола в 34 раза, оксида углерода - более чем два раза. Позднее министерство природных ресурсов и экологии области со ссылкой на данные Роспотребнадзора и Росприроднадзора уточнило, что превышение ПДК загрязняющих веществ фиксировалось только в первый день возгорания, а в последующие дни превышений не выявлялось.