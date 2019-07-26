На горевшей пять дней свалке под Саратовом потушили пожар

САРАТОВ, 26 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные в пятницу ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне в городе Энгельс Саратовской области спустя пять дней с момента возгорания, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

Ранее в областном главке МЧС сообщили, что на южной окраине Энгельса напротив поселка Пробуждение с утра 21 июля тлеет городская свалка. В пресс-службе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами рассказали, что возгорание с задымлением на мусорном полигоне обнаружила охрана, опасности масштабного возгорания карты полигона нет. Вечером в четверг пожар локализовали.

"В 7.33 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказала собеседница агентства.