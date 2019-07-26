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РИА Новости

В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб

08:48
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© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана в Челябинске
Столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана в Челябинске
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещены фотографии из Ленинского района города, на которых видны последствия ДТП - автокран столкнулся с автобусом ПАЗ 66-го маршрута.
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"ДТП в Ленинском районе зарегистрировано, на месте происшествия работают сотрудники УГИБДД. По предварительной информации, есть один погибший, уточняются данные о пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Авария произошла на улице Дзержинского, добавил он. Обстоятельства и причины выясняются, сказал он.
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