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РИА Новости

Никаких решений по вопросу маткапитала пока нет, заявил Топилин

08:45
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
ЧИТА, 26 июл - РИА Новости. Вопрос о продлении маткапитала пока не обсуждался, по нему нет никаких решений, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года. В свою очередь первый замглавы Минтруд РФ Алексей Вовченко заявил РИА Новости, что в ведомстве считают, что программа материнского капитала должна быть бессрочной.
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"Я, конечно, не исключаю то, что будет принято решение о продлении этой программы (маткапитала - ред.), но этот вопрос еще не обсуждался, по нему никаких решений нет", - сказал Топилин журналистам.
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Максим ТопилинРоссияОбщество
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