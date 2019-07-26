Никаких решений по вопросу маткапитала пока нет, заявил Топилин

ЧИТА, 26 июл - РИА Новости. Вопрос о продлении маткапитала пока не обсуждался, по нему нет никаких решений, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года. В свою очередь первый замглавы Минтруд РФ Алексей Вовченко заявил РИА Новости, что в ведомстве считают, что программа материнского капитала должна быть бессрочной.