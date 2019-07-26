Глава МИД Японии провел переговоры с коллегами из США и Южной Кореи

ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Таро Коно в пятницу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и главой внешнеполитического ведомства Южной Кореи Кан Гён Хва.

В ходе переговоров с Майком Помпео, которые длились 30 минут, "в связи с пусками Северной Кореей стороны подтвердили намерение обмениваться информацией, а также по-прежнему тесно взаимодействовать в формате Япония-США-Южная Корея", говорится в сообщении японского МИД.

Разговор Коно с южнокорейской коллегой был вполовину короче, но шире по повестке. Стороны также подтвердили приверженность к тесному сотрудничеству в трехстороннем формате, а также "провели обмен мнениями по насущным проблемам двусторонних отношений", что подразумевает обсуждение наиболее острой сейчас между двумя странами проблемы – введения ограничений на поставку в Южную Корею ряда товаров и возможного исключения Южной Кореи из списка стран, которым Япония оказывает режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле.