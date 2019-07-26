Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T08:43Z
https://ria.ru/20190726/1556894077.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155557/14/1555571489_0:122:3072:1850_1036x0_80_0_0_49877f6d8636d2ec8c466fbd005eed96.jpg
РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у "РАМ Банка"

08:38
227
© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ с 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.
"Банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 20%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков", - поясняет регулятор.
Флаг на здании Центрального банка РФ
19 июля, 09:19
ЦБ отозвал лицензию у банка "Жилкредит"
Как отмечает ЦБ, кредитная организация заключала "схемные" сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, а также нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
Ключевыми направлениями деятельности банка являлись работа с предприятиями малого и среднего бизнеса, операции на валютном рынке, расчетно-кассовое обслуживание коммерческих предприятий.
"РАМ банк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 296-е место в банковской системе РФ.
000002
Обсудить 0
Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
РИА
Новости
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Мэр Киева Виталий Кличко
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Экс-президент Украины П. Порошенко вызван на допрос
Бывший боец "Азова" объяснил, почему напал на Порошенко
Лента
новостей
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
Ситуация в Донбассе
Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Скриншот видео, на котором Грузовик провалился под землю в городе Киселевске Кемеровской области
В Кузбассе грузовик провалился под землю
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Никаких решений по вопросу маткапитала пока нет, заявил Топилин
Дмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
Медведев поддержал предложение о сокращении "бумажной" нагрузки на учителей
Трубы электростанции на строящемся заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ.
"Новатэк" заявил о переизбытке на рынке СПГ
Грибы, собранные жителями Новгородской области в лесу
Роскачество не рекомендовало грибы дошкольникам
Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
09:09В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
09:07Названа причина ДТП с автокраном и автобусом в Челябинске
09:00Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии
Лента новостейМолния