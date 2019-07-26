ЦБ отозвал лицензию у "РАМ Банка"

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ЦБ РФ с 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится ЦБ РФ с 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора

"Банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 20%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков", - поясняет регулятор.

Как отмечает ЦБ, кредитная организация заключала "схемные" сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, а также нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Ключевыми направлениями деятельности банка являлись работа с предприятиями малого и среднего бизнеса, операции на валютном рынке, расчетно-кассовое обслуживание коммерческих предприятий.

"РАМ банк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).