В Приамурье объявили штормовое предупреждение из-за новых ливней

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Синоптики обещают в понедельник новый ливневый циклон в Приамурье, где из-за сильных дождей уже подтопило несколько районов, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Из-за сильных дождей в ходе циклонов в Амурской области подтопило свыше 100 домов и почти 1 тысячу участков. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек. Свыше 150 человек эвакуировали из затопленного села Норск, еще 71 человек от эвакуации отказываются, спасаясь от паводка на чердаках. Из сел Богословка и Козловка эвакуировано на автобусах 19 человек. Также людей начали вывозить из села Угловое Мазановского района.
"Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 29 июля местами по Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют во время непогоды соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.