В Приамурье объявили штормовое предупреждение из-за новых ливней

Из-за сильных дождей в ходе циклонов в Амурской области подтопило свыше 100 домов и почти 1 тысячу участков. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек. Свыше 150 человек эвакуировали из затопленного села Норск, еще 71 человек от эвакуации отказываются, спасаясь от паводка на чердаках. Из сел Богословка и Козловка эвакуировано на автобусах 19 человек. Также людей начали вывозить из села Угловое Мазановского района.