Китай успешно вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования

ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Китай в пятницу успешно вывел на орбиту группу из трех спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-30", говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" осуществлен в 11.57 по местному времени (6.57 мск) с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань. Через некоторое время после пуска было подтверждено, что все три спутника вышли на заданную орбиту.