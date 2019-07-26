Пятница может стать самым теплым днем в Москве в июле 2019 года

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Температура воздуха в столице в пятницу прогреется до 28 градусов тепла, этот день может быть самым теплым за текущий месяц, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем переменную облачность, преимущественно без осадков, на юге и на западе дождь не исключен. Температура в столице 26-28, по области от 24 до 29. Сегодня мы ожидаем температуру максимальную за текущий июль", - сказал Синенков.
Он отметил, что предыдущее значение максимальной температуры в текущем месяце - 25,6 градуса наблюдалось 1 июля и 22 июля.
Метеоролог добавил, что ветер будет северо-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.
По словам синоптика, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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