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РИА Новости

Роскачество не рекомендовало грибы дошкольникам

08:16
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГрибы, собранные жителями Новгородской области в лесу
Грибы, собранные жителями Новгородской области в лесу
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Грибы, собранные жителями Новгородской области в лесу. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Грибы - низкокалорийный источник белковых соединений, но детям до 7 лет и людям с желудочно-кишечными заболеваниями употреблять их в пищу не рекомендуется, говорится в сообщении Роскачества.
"Грибы — это источник белковых соединений, они низкокалорийны, практически не содержат жиров, но не стоит увлекаться их употреблением в пищу", - говорится в сообщении. Дело в том, что организм человека не способен синтезировать хитиназы – ферменты, способные разрушать хитин (органический полимер, из которого состоит клеточная стенка грибов). "Поэтому большая часть соединений у грибов усваивается нашим организмом только частично. Поэтому грибы вообще не рекомендуется потреблять людям с желудочно-кишечными заболеваниями и детям до 7 лет", - подчеркивают эксперты.
Грибы подосиновики
21 июля, 03:32
В МЧС рассказали, как не отравиться съедобными грибами
В Роскачестве напоминают о ядовитых двойниках съедобных грибов, поэтому, если нет уверенности, грибы лучше не собирать. Но отравиться можно и неядовитыми грибами. "Признаки старения можно определить визуально: дряблость текстуры, наличие большого количества червяков (личинок грибных мух и комариков), появление налета плесени (микофильные грибы, поселяющиеся на старых плодовых телах других грибов), – все это говорит о том, что гриб непригоден в пищу", - отмечается в сообщении.
Если экологическая обстановка неблагоприятная, от сбора грибов лучше отказаться. Также не стоит собирать их по обочинам автомобильных дорог. "Если в почве, лесной подстилке или древесине, на которых произрастают грибы, содержатся тяжелые металлы, радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов и другие токсичные соединения, то они попадают в плодовые тела грибов, которые мы собираем. Более того, целый ряд таких нежелательных веществ могут грибами аккумулироваться, и в грибах концентрация этих соединений будет выше, чем на поверхности произрастания", - объясняют эксперты.
Что касается давнего спора, срезать или выдергивать гриб, оба метода нехороши. "При срезании остается срез, в который может попасть инфекция. Грибы тоже болеют. Если выдергивать, повреждается грибница, что тоже не очень хорошо. Поэтому рекомендуется выкручивать грибы из субстрата, а потом уже обрезать грязное основание ножки", - советуют в Роскачестве.
Galerina marginata
12 июля, 03:12
Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
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