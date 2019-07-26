Роскачество не рекомендовало грибы дошкольникам

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Грибы - низкокалорийный источник белковых соединений, но детям до 7 лет и людям с желудочно-кишечными заболеваниями употреблять их в пищу не рекомендуется, говорится в сообщении Роскачества.

"Грибы — это источник белковых соединений, они низкокалорийны, практически не содержат жиров, но не стоит увлекаться их употреблением в пищу", - говорится в сообщении. Дело в том, что организм человека не способен синтезировать хитиназы – ферменты, способные разрушать хитин (органический полимер, из которого состоит клеточная стенка грибов). "Поэтому большая часть соединений у грибов усваивается нашим организмом только частично. Поэтому грибы вообще не рекомендуется потреблять людям с желудочно-кишечными заболеваниями и детям до 7 лет", - подчеркивают эксперты.

В Роскачестве напоминают о ядовитых двойниках съедобных грибов, поэтому, если нет уверенности, грибы лучше не собирать. Но отравиться можно и неядовитыми грибами. "Признаки старения можно определить визуально: дряблость текстуры, наличие большого количества червяков (личинок грибных мух и комариков), появление налета плесени (микофильные грибы, поселяющиеся на старых плодовых телах других грибов), – все это говорит о том, что гриб непригоден в пищу", - отмечается в сообщении.

Если экологическая обстановка неблагоприятная, от сбора грибов лучше отказаться. Также не стоит собирать их по обочинам автомобильных дорог. "Если в почве, лесной подстилке или древесине, на которых произрастают грибы, содержатся тяжелые металлы, радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов и другие токсичные соединения, то они попадают в плодовые тела грибов, которые мы собираем. Более того, целый ряд таких нежелательных веществ могут грибами аккумулироваться, и в грибах концентрация этих соединений будет выше, чем на поверхности произрастания", - объясняют эксперты.