В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы

ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.

По его словам, в рамках проверки всех платочных лагерей после пожара с гибелью детей в лагере "Холдлми", в поселке Мирный под Хабаровском был обнаружен самовольно установленный лагерь, где проходила смена "Детский спецназ" для детей 10-17 лет.

"Установлено, что в этом лагере был травмирован ребенок 11 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", прокуратура Хабаровского района признала возбуждение дела законным и обоснованным. Ребенок госпитализирован", - сказал Ханюков.

Он отметил, что следователи выясняют, как ребенок получил эти травмы.

По его словам, лагерь для проведения детско-юношеских спортивных сборов организовала компания "Фрегат ДВ". Смена началась 20 июля и должна была продлиться 14 дней. На смены более 7 дней в палаточных лагерях необходимо получать разрешительную документацию.

"Управление Роспотребнадзора края отказало руководству "Фрегата" в согласовании открытия лагеря, но лагерь все равно открыли. По фактам выявленных нарушений прокуратура района подготовила иск в суд о приостановлении деятельности "Фрегат ДВ", кроме того с привлечением органов системы профилактики дети переданы родителям. Детей там сейчас нет", - сказал Ханюков.

Он отметил, что по факту самовольного открытия лагеря прокуратура даст оценку действиям руководства лагеря. "Будет устанавливаться, есть ли в их действиях признаки преступления, предусмотренных статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", - сказал прокурор.

Как сообщили РИА Новости в министерстве образования края, в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления внесены учебно-тренировочные сборы "Спецназ дети".