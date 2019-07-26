Мэрию Магадана обязали демонтировать таблички о запрете кормления птиц

МАГАДАН, 26 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Прокуратура внесла представление мэру Магадана с требованием демонтировать таблички с предупреждением о штрафе за кормление птиц, так как они установлены незаконно, сообщает в пятницу официальный Прокуратура внесла представление мэру Магадана с требованием демонтировать таблички с предупреждением о штрафе за кормление птиц, так как они установлены незаконно, сообщает в пятницу официальный сайт главного надзорного органа региона

Ранее мэрия Магадана ввела запрет на кормление голубей в общественных местах. В городе установили предупреждающие о возможном штрафе таблички. Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что птицы портят клумбы, загаживают скамейки и памятники. Сейчас Магадан отмечает свой девяностолетний юбилей, и в дни празднования муниципалитет активно занимается благоустройством. Инициативные жители Магадана обратились в городскую прокуратуру с просьбой проверить законность действий чиновников мэрии.

После этого прокуратура указала мэру города о необходимости решения вопроса о демонтаже вывесок с объявлением о запрете кормления птиц. Сейчас внесено представление с требованием решить этот вопрос.

"Размещенные в общественных местах Магадана информационные таблички, из содержания которых следует, что кормление птиц запрещено под угрозой наказания в виде штрафа в размере от 2500 до 5000 рублей, содержат недостоверные сведения о требованиях законодательства о животном мире и благоустройстве, а также административной ответственности за нарушение данных требований, вводят в заблуждение граждан относительно наличия у них права осуществлять кормление птиц. В связи с изложенным прокуратурой города мэру города Магадана внесено представление с требованием решить вопрос о демонтаже информационных табличек", - говорится в сообщении.