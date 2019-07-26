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РИА Новости

"АвтоВАЗ" в третий раз с начала года повысит цены на автомобили

08:09
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 1 августа повысит цены примерно на 1%, рассказал РИА Новости представитель компании "Автомир" - одного из крупнейших дилеров Волжского автозавода.
"АвтоВАЗ" уведомил дилера, что с 1 августа поднимет цены на все модели примерно на 1%", - сказал собеседник агентства.
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Это уже третье повышение цен компании за год. Так, с начала года компания повысила цены на весь модельный ряд в среднем на 2,5-3% в связи с увеличением НДС в России на 2 процентных пункта. Затем, с 1 июля, компания подняла на 5 тысяч рублей цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий Cross.
"С 1 августа "АвтоВАЗ" поднимет рекомендованные розничные цены на все модели. Они подорожают на 5-7 тысяч рублей, или примерно на 1-1,5%. Седан Granta, например, в базовой комплектации будет стоить 449,9 тысячи рублей (рост на 1,1%), седан Vesta - 606,9 тысячи (рост на 1,2%), высокий хетчбэк Xray - 614,9 тысячи рублей (рост на 0,8%). Самый дорогой автомобиль в модельном ряде Lada - седан Vesta Sport - подорожает в базовой версии до 1,022 миллиона рублей (+0,7%)", - рассказал источник агентства на авторынке.
По итогам первого полугодия продажи "АвтоВАЗа" в России выросли на 2,5% в годовом выражении и составили 174,186 тысячи машин, в июне же продажи снизились на 2% - до 30,786 тысячи штук. При этом в целом продажи новых легковых и легких коммерческих машин по версии АЕБ в России в первом полугодии снизились на 2,4% в годовом выражении - до 828,75 тысячи автомобилей, а в июне снижение рынка составило 3,3% - до 151,18 тысячи штук.
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