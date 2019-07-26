В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор

УФА, 26 июл - РИА Новости. Руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пояснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за отсутствия мест в палатах, которое возникло в связи с закрытием другого роддома на санитарную обработку.

Жительница Уфы Ева Радченко написала на своей странице в социальной сети Facebook, что в приемном покое родильного отделения клиники БГМУ, куда она была направлена на сохранение беременности, предложили "стульчик в коридоре" или отказаться от госпитализации. Женщина ушла домой, но ночью ей стало плохо, и она вернулась в роддом, ее госпитализировали в коридор. Пользователь сети сообщает, что в коридоре лежат несколько беременных.

Руководство клиники извинилось перед роженицами, пояснив причину случившегося. "Госпитализация в коридор — это временная проблема, связана с тем, что сейчас на плановую санитарную обработку закрыт родильный дом РКБ имени Куватова, поэтому резко увеличилось количество направленных к нам сложных пациенток. Но ежедневно проводятся выписки, и по мере освобождения мест пациенток из коридоров переводят в палаты", - говорится в сообщении клиники.

Отмечается, что пациенток предупреждают об отсутствии мест в отделении и у них есть право выбора другой медицинской организации. "На качество оказания медицинской помощи нахождение в коридоре никак не влияет. Для мониторинга качества оказания медицинской помощи, соблюдения этики персоналом в подразделениях клиники установлено аудио- и видеонаблюление", - пояснили в роддоме.