Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T07:52Z
https://ria.ru/20190726/1556893242.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155669/02/1556690291_0:0:3206:1803_1036x0_80_0_0_43fc0b0d22ce5affecbfb69cdfd8d925.jpg
РИА Новости

В Тулуне охраняют от мародеров многоквартирный дом, пострадавший от паводка

07:52
515
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции оцепили многоквартирный дом в Тулуне, более 100 жильцов которого пришлось эвакуировать из-за трещин в несущих конструкциях, образовавшихся в результате паводка, сообщает ГУ МЧС Иркутской области.
По данным главка, в четверг во время планового обследования многоквартирного дома №11 на улице Рабочий городок в Тулуне, подтопленного во время дождевого паводка, специалисты обнаружили глубокие трещины в несущих конструкциях. Были даны рекомендации о временном расселении жильцов - нахождение в доме представляет опасность.
В доме проживают 109 человек, в том числе 41 ребенок. До принятия решения по дальнейшей эксплуатации дома 12 жильцов находятся в трех пунктах временного размещения. Остальные 97 человек, том числе 41 ребенок, разместились у родственников.
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
06:09
В Приамурье 71 житель затопленного села не желает эвакуироваться
"Помощь в эвакуации жильцам аварийного дома оказывают сотрудники МЧС России и Росгвардии. Предоставлена техника для вывоза вещей и мебели. С пострадавшими работают психологи главного управления МЧС России по Иркутской области. Во избежание мародерства дом оцеплен сотрудниками полиции, здесь организовано круглосуточное дежурство. Работы продолжались до позднего вечера и возобновлены с утра", - говорится в сообщении.
Для координации действий в Тулуне на базе подвижного пункта управления правительства региона развернут межведомственный оперативный штаб. Всего на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, оказание адресной помощи населению задействованы более 3 тысяч человек, 867 единиц техники и 52 плавсредства.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области
05:37
Глава МЧС вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья
101100
Обсудить 0
Иркутская областьТулунПроисшествия
Рекомендуем
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
РИА
Новости
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
Мэр Киева Виталий Кличко
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор
Лента
новостей
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
Ситуация в Донбассе
Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
Экс-президент Украины П. Порошенко вызван на допрос
Бывший боец "Азова" объяснил, почему напал на Порошенко
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
В парке
Мэрию Магадана обязали демонтировать таблички о запрете кормления птиц
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Ученые обвинили США в неспособности преодолеть расовую дискриминацию
Уровень воды в реках Приангарья не превышает критических отметок
Площадь пожаров в Восточной Сибири составила почти 1,5 миллиона гектаров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59На Украине пожаловались на освещение катеров лучом с российской стороны
09:59Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
09:09В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Лента новостейМолния