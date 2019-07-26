В Тулуне охраняют от мародеров многоквартирный дом, пострадавший от паводка

КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции оцепили многоквартирный дом в Тулуне, более 100 жильцов которого пришлось эвакуировать из-за трещин в несущих конструкциях, образовавшихся в результате паводка, сообщает ГУ МЧС Иркутской области.

По данным главка, в четверг во время планового обследования многоквартирного дома №11 на улице Рабочий городок в Тулуне, подтопленного во время дождевого паводка, специалисты обнаружили глубокие трещины в несущих конструкциях. Были даны рекомендации о временном расселении жильцов - нахождение в доме представляет опасность.

В доме проживают 109 человек, в том числе 41 ребенок. До принятия решения по дальнейшей эксплуатации дома 12 жильцов находятся в трех пунктах временного размещения. Остальные 97 человек, том числе 41 ребенок, разместились у родственников.

"Помощь в эвакуации жильцам аварийного дома оказывают сотрудники МЧС России и Росгвардии. Предоставлена техника для вывоза вещей и мебели. С пострадавшими работают психологи главного управления МЧС России по Иркутской области. Во избежание мародерства дом оцеплен сотрудниками полиции, здесь организовано круглосуточное дежурство. Работы продолжались до позднего вечера и возобновлены с утра", - говорится в сообщении.

Для координации действий в Тулуне на базе подвижного пункта управления правительства региона развернут межведомственный оперативный штаб. Всего на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, оказание адресной помощи населению задействованы более 3 тысяч человек, 867 единиц техники и 52 плавсредства.