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РИА Новости

Площадь пожаров в Восточной Сибири составила почти 1,5 миллиона гектаров

07:26
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КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае составляет почти полтора миллиона гектаров, сообщает пресс-служба Иркутской области и Лесопожарного центра в Красноярске.
По данным правительства Иркутской области, за сутки в Приангарье ликвидировали три пожара на площади 1810 гектаров в Киренском и Нижнеилимском районах.
"В локализованном состоянии на утро 26 июля перешли четыре возгорания на 1445 гектарах, из которых 1395 гектаров покрыты лесом. Действуют 68 пожаров, из них в зоне обслуживания 14 очагов на площади 23 225 гектаров, из которых 21 895 гектаров покрыты лесом. Остальные 54 пожара действуют в зоне контроля, их площадь 102 314 гектаров, из них 96 956 гектаров, покрытые лесом. …В зоне контроля закрыты 46 очагов на 431 314 гектарах, 403 586 га из них покрыты лесом", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.
По данным Лесопожарного центра в Красноярске, в Красноярском крае действует 126 пожаров на общей площади 928 595 гектаров.
В тушении в Иркутской области принимает участие 195 парашютистов-десантников, 80 специалистов лесной охраны, 250 мобилизованных граждан. К тушению привлекались 109 единиц техники, 10 воздушных судов. В Красноярском крае в тушении принимает участие более 550 человек и 17 единиц техники.
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