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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США

07:08
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. МИД Венесуэлы заявил, что новые санкции США против компаний, связанных с продовольственной программой страны, является покушением на право венесуэльских граждан достойно питаться.
Ранее американский минфин в рамках расширения санкционного пакета по Венесуэле объявил о санкциях против 10 физлиц и 13 компаний.
"Венесуэла перед лицом международного сообщества осуждает повторяющуюся практику экономического терроризма со стороны правительства США, объявивших меры, преступная целью которых - лишение всех венесуэльцев права на питание", - говорится в заявлении главы венесуэльского МИД Хорхе Арреасы.
В список санкций США была добавлена группа граждан Венесуэлы и Колумбии, а также компании из Гонконга, Колумбии, ОАЭ, Панамы и одна компания, зарегистрированная в США.
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Под санкциями оказались, в частности, гражданин Колумбии Алекс Наин Сааб и три пасынка президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Согласно заявлению минфина, Сааб "организовал широкую коррупционную сеть, которая позволила бывшему (с точки зрения США - ред.) президенту Мадуро и его режиму получить значительную выгоду от импорта и распределения продовольствия в Венесуэле".
Минфин США считает, что Сааб и другие фигуранты санкционного списка получили значительную выгоду, осуществляя контракты для венесуэльского правительства по завышенным ценам. Пасынки Мадуро, по мнению американских властей, участвовали в предоставлении контрактов и распределении средств.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД ВенесуэлыВенесуэлаСШАВ мире
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