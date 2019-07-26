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РИА Новости

СМИ: вравшему таиландской полиции россиянину грозит тюремный срок

07:05
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БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Гражданин России и его жена, гражданка Казахстана, задержаны в бангкокском аэропорту Суваннапхум по обвинению в предоставлении ложных сведений полиции и грубом нарушении визового режима, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post.
По информации газеты, во вторник утром семейная пара собиралась вылететь внутренним авиарейсом из Бангкока на Пхукет, но не смогла предъявить на стойке регистрации свои паспорта. Мужчина и женщина сказали сотрудникам авиакомпании, что забыли документы, однако регистрировать на рейс их все равно не стали. Тогда они отправились в офис туристической полиции, расположенный в аэропорту, и сообщили полицейским, что забыли паспорта, а лететь им надо.
Сотрудники туристической полиции отвели пару в расположенное неподалеку полицейское отделение для официальной подачи заявления и получения выписки из полицейского протокола, которую авиакомпания могла принять, как удостоверяющий документ. Однако, как пишет газета со слов полицейских, туристы вели себя "подозрительно", поэтому после подачи заявления сотрудники полиции отвели россиянина и казашку обратно в офис туристической полиции для опроса, и пригласили также офицеров иммиграционной полиции.
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В ходе опроса выяснилось, что паспорта пары находятся у них в рюкзаках, однако их визы и разрешения на пребывание в Таиланде истекли более 7 месяцев назад. Также выяснилось, что пара неоднократно обращалась в полицию в разных частях страны с заявлениями о том, что паспорта случайно забыты в гостинице, и использовала полученные выписки из полицейских протоколов, как временные идентифицирующие документы при посадке на внутренние авиарейсы, сообщает издание.
По данным издания, гражданин России Евинил Туран и гражданка Казахстана Камиля Хайруллина задержаны по обвинению в двух правонарушениях: предоставлении ложных сведений сотруднику полиции, что является в Таиланде уголовным преступлением и карается заключением на срок до 3 лет, и в нарушении визового режима, за которое пара подлежит штрафу и депортации в страны, гражданами которых они являются. Иммиграционная полиция также внесла обоих в "черные списки", запрещающие после депортации въезжать в Таиланд в течение 5 лет, говорится в сообщении.
Депортация семейной пары не может состояться раньше, чем будет закончено расследование и судебное рассмотрение уголовного дела о сообщении ложных сведений сотрудникам полиции, а также будет исполнено наказание по этому делу, напоминает издание.
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