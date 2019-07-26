Член экипажа задержанного СБУ танкера планирует продолжить работу в море

Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Член экипажа российского танкера, задержанного на Украине, Константин Трофимов рассказал РИА Новости, что планирует продолжать работу в море, но уже в другой компании.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.

"Планирую в море дальше работать. Нет, это (сложившаяся ситуация - ред.) не пугает и не останавливает. Бывают разные случаи в жизни", - рассказывает Трофимов.

По его словам, он планирует продолжить работу в другой компании.

"Мы, получается, пришли, встали на стоянку, открыли границу, встали к причалу. Ничего, спокойно все было, на следующий день собирались уезжать. А с утра, без пяти-десяти восемь, нагрянули прокуратура Украины и управление СБУ. Начали допрашивать экипаж, опрашивать обо всем", - рассказывает Трофимов.

Как отмечает член экипажа российского танкера, сотрудники украинских служб относились к ним хорошо, агрессии с их стороны не было.