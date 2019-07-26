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РИА Новости

Член экипажа задержанного СБУ танкера планирует продолжить работу в море

06:55
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМоряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
© Sputnik
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Член экипажа российского танкера, задержанного на Украине, Константин Трофимов рассказал РИА Новости, что планирует продолжать работу в море, но уже в другой компании.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
"Планирую в море дальше работать. Нет, это (сложившаяся ситуация - ред.) не пугает и не останавливает. Бывают разные случаи в жизни", - рассказывает Трофимов.
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
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Экипаж задержанного СБУ российского судна перевозил его на ремонт в Измаил
По его словам, он планирует продолжить работу в другой компании.
"Мы, получается, пришли, встали на стоянку, открыли границу, встали к причалу. Ничего, спокойно все было, на следующий день собирались уезжать. А с утра, без пяти-десяти восемь, нагрянули прокуратура Украины и управление СБУ. Начали допрашивать экипаж, опрашивать обо всем", - рассказывает Трофимов.
Как отмечает член экипажа российского танкера, сотрудники украинских служб относились к ним хорошо, агрессии с их стороны не было.
"Дали время на сборы, спокойно все собрались и уехали. Купили сим-карты, и появилась связь с родственниками", - рассказал моряк.
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
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Задержание российского танкера на УкраинеСлужба безопасности УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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