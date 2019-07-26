Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T07:44Z
https://ria.ru/20190726/1556892680.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155600/44/1556004486_0:0:2948:1659_1036x0_80_0_0_9b7008676f02c80b31a54f0b04039776.jpg
РИА Новости

Трамп заступился за Северную Корею после пуска ракет

06:50
958
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять, что не видит ничего страшного в устроенных Пхеньяном пусках баллистических ракет.
В ночь на четверг КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море, пролетев расстояние в 430 и 690 километров.

"Они не проводили ядерное испытание. Они на самом деле не испытывали никаких других ракет кроме ракет малой дальности, то есть, такие вещи, которые испытывает уйма других стран", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатию и переговоры с КНДР, несмотря на последние пуски ракет. Он напомнил, что через "пару недель" у дипломаты из Вашингтона и Пхеньяна проведут переговоры на рабочем уровне.
Запуск ракет в КНДР
05:03
СМИ назвали тип ракет, выпущенных КНДР
24133111
Обсудить 2
Дональд ТрампКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины П. Порошенко вызван на допрос
Бывший боец "Азова" объяснил, почему напал на Порошенко
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии организации Turning Point в Вашингтоне
В США объяснили, почему на президентской печати появился двуглавый орел
Венесуэла
МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине
Лента
новостей
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Член экипажа задержанного СБУ танкера планирует продолжить работу в море
СМИ: Иран испытал баллистическую ракету
Мэр Киева Виталий Кличко
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Запуск ракет в КНДР
СМИ назвали тип ракет, выпущенных КНДР
Ученые обвинили США в неспособности преодолеть расовую дискриминацию
СМИ: вравшему таиландской полиции россиянину грозит тюремный срок
Ситуация в Донбассе
Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Экипаж задержанного СБУ российского судна перевозил его на ремонт в Измаил
В Тбилиси задержали грузинскую певицу
День ВМФ во Владивостоке
Корабль ВМС Филиппин прибыл во Владивосток для участия в параде на День ВМФ
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео: США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:06Минкомсвязь обсудит создание реестра российских приложений для гаджетов
10:05Сирия готовится к запуску системы электронных платежей
10:01В Приамурье из-за паводка приостановили работу детских палаточных лагерей
09:59На Украине пожаловались на освещение катеров лучом с российской стороны
09:59Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
Лента новостейМолния