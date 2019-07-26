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РИА Новости

Корабль ВМС Филиппин прибыл во Владивосток для участия в параде на День ВМФ

06:41
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинДень ВМФ во Владивостоке
День ВМФ во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
День ВМФ во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Десантный вертолетоносец корабль-док "Давао-дель- Сур" Военно-морских сил Филиппин прибыл во Владивосток для участия в параде в честь Дня ВМФ России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Сегодня во Владивосток с дружественным заходом прибыл десантный вертолётоносец корабль-док "Давао-дель-Сур" ВМС Филиппин. Корабль примет участие в праздновании Дня ВМФ России. Корабль ошвартовался рядом с прибывшим вчера в столицу Приморья фрегатом ВМС Вьетнама "Куанг Чунг", - говорится в сообщении.
Вьетнамский корабль в четверг впервые прибыл во Владивосток, он также будет участвовать в морском параде.
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От имени командования флотом филиппинских моряков приветствовал командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Александр Шварц. Гостям вручили хлеб-соль и букеты цветов.
Оркестр штаба ТОФ исполнил государственные гимны двух стран, на флагштоке рядом с государственным и военно-морским флагами России и Вьетнама был поднят национальный флаг Республики Филиппины.
Филиппинские моряки проведут протокольные встречи с командующим ТОФ, примут участие в спортивных встречах с российскими военными.
В субботу "Давао-дель-Сур" поставят в парадный строй кораблей ТОФ, который уже сформирован в акватории Амурского залива.
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