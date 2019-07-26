Корабль ВМС Филиппин прибыл во Владивосток для участия в параде на День ВМФ

День ВМФ во Владивостоке. Архивное фото

День ВМФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Десантный вертолетоносец корабль-док "Давао-дель- Сур" Военно-морских сил Филиппин прибыл во Владивосток для участия в параде в честь Дня ВМФ России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня во Владивосток с дружественным заходом прибыл десантный вертолётоносец корабль-док "Давао-дель-Сур" ВМС Филиппин. Корабль примет участие в праздновании Дня ВМФ России. Корабль ошвартовался рядом с прибывшим вчера в столицу Приморья фрегатом ВМС Вьетнама "Куанг Чунг", - говорится в сообщении.

Вьетнамский корабль в четверг впервые прибыл во Владивосток, он также будет участвовать в морском параде.

От имени командования флотом филиппинских моряков приветствовал командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Александр Шварц. Гостям вручили хлеб-соль и букеты цветов.

Оркестр штаба ТОФ исполнил государственные гимны двух стран, на флагштоке рядом с государственным и военно-морским флагами России и Вьетнама был поднят национальный флаг Республики Филиппины.

Филиппинские моряки проведут протокольные встречи с командующим ТОФ, примут участие в спортивных встречах с российскими военными.