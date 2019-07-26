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РИА Новости

В Приамурье 71 житель затопленного села не желает эвакуироваться

06:09
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Свыше 150 человек эвакуировали из затопленного села Норск в Приамурье, где проходит гребень паводка, еще 71 человек спасается от наводнения на чердаках, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Из-за сильных дождей в ходе циклонов в Амурской области подтопило свыше 100 домов и почти 1 тысячу участков. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек. Сообщалось, что из села Норск эвакуировали 40 человек. На всей территории Приамурья ввели региональный режим ЧС.
"Уровень воды в реке в селе Норск на утро 26 июля составил 797 сантиметров, отметка опасного явления превышена на 97 сантиметров. Эвакуировано 155 человек, из них 65 детей, 79 человек, из них 29 детей, размещены у родственников, остальные – в пунктах временного размещения населения в больнице, школе, спортивном комплексе и на базе отдыха ООО "Транзит" поселка Февральск", - говорится в сообщении.
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области
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"Семьдесят один житель села находятся на чердаках своих домов, отказываясь от эвакуации", - сообщают спасатели.
Спасатели на плавсредствах обследуют населенный пункт и беседуют с местными жителями о необходимости эвакуации. Тех, кто соглашается, доставляют в пункт эвакуации.
Как сообщает правительство области, из сел Богословка и Козловка эвакуировано на автобусах 19 человек, работа продолжается. К эвакуации готовятся и в селах ниже по течению.
В результате подтопления дорог без транспортного сообщения остаются восемь населенных пунктов: поселок Экимчан, села Коболдо, Огоджа, поселок Златоустовск, поселок Ольгинск, села Ивановское, Токур, Норск. Запасы продовольствия, медикаментов, ГСМ есть на 15 суток. Больных, нуждающихся в срочном лечении, нет.
В городе Зее остаются подтопленными 12 придворовых территорий и 3 частных жилых дома. На территории Зейского района подтоплены 435 придворовых территорий. В Сковородино вода полностью ушла.
В Благовещенске подтоплены 15 придворовых территорий, в Бурейском районе – два участка, в Тамбовском районе – три.
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
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