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РИА Новости

Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН до конца сентября

05:55
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до конца сентября арест зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря по делу о растрате, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд продлил Благодырю арест до 29 сентября", - сказал собеседник.
Благодыря ранее заключили под стражу во Владивостоке, он проходит по части 4 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ (подстрекательство к присвоению или растрате). По данным Фрунзенского районного суда, Благодырь проходит по одному делу с депутатом законодательного собрания Приморья, бывшим исполнительным директором ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) Виктором Милушем. Того арестовали 1 ноября 2018 года, он обвиняется по статье "Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере".
До работы в СО РАН Благодырь в 2012-2013 годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого он работал генеральным директором ОАО "РАО ЭС Востока", в состав которого входит ДЭК.
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