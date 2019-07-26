Суд отпустил из-под ареста приморского депутата, обвиняемого в растрате

Милуша арестовали 1 ноября 2018 года. Он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). По одному делу с ним проходит арестованный зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, его обвиняют по части 4 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ (подстрекательство к присвоению или растрате).