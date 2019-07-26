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РИА Новости

Суд отпустил из-под ареста приморского депутата, обвиняемого в растрате

05:48
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока изменил с ареста на залог меру пресечения депутату законодательного собрания Приморья, бывшему исполнительному директору ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктору Милушу, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд назначил Милушу меру пресечения в виде залога в 1 миллион рублей", - сказал собеседник агентства.
Милуша арестовали 1 ноября 2018 года. Он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). По одному делу с ним проходит арестованный зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, его обвиняют по части 4 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ (подстрекательство к присвоению или растрате).
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