Глава МЧС вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья

"Возможно, вертолёт совершит посадку в селе Богословка Мазановского района. Эта территория находится в зоне риска. Сейчас туда смещается волна паводка. Из села Богословка уже начали эвакуировать людей, на месте работают спасатели. Пункт временного размещения действует в Новокиевском Увале", - говорится в сообщении.