Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T05:37Z
https://ria.ru/20190726/1556892345.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155673/65/1556736517_0:264:795:711_1036x0_80_0_0_38b69edd476efa3dc6a1467e152f95a4.jpg
РИА Новости

Глава МЧС вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья

05:37
588
© МЧС РоссииУстранение последствий прохождения циклона в Амурской области
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Приамурье, где проходит мощный паводок, и вылетел в наиболее пострадавшие районы, сообщает правительство региона.
"Возможно, вертолёт совершит посадку в селе Богословка Мазановского района. Эта территория находится в зоне риска. Сейчас туда смещается волна паводка. Из села Богословка уже начали эвакуировать людей, на месте работают спасатели. Пункт временного размещения действует в Новокиевском Увале", - говорится в сообщении.
Из-за сильных дождей в ходе циклонов в Амурской области подтопило свыше 100 домов и почти 1 тысячу участков. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек. Из села Норск эвакуировали 40 человек. На всей территории Приамурья ввели региональный режим ЧС.
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
02:03
В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
000101
Обсудить 0
Евгений ЗиничевАмурская областьПроисшествия
Рекомендуем
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
РИА
Новости
Мэр Киева Виталий Кличко
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
В Приамурье 71 житель затопленного села не желает эвакуироваться
Лента
новостей
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
Ситуация в Донбассе
Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
В Удмуртии поймали браконьеров-аквалангистов при помощи тепловизора
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
Дмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
Медведев поддержал предложение о сокращении "бумажной" нагрузки на учителей
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине
Трубы электростанции на строящемся заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ.
"Новатэк" заявил о переизбытке на рынке СПГ
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана
Российские дипломаты отправились на задержанное в КНДР российское судно
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01В Приамурье из-за паводка приостановили работу детских палаточных лагерей
09:59На Украине пожаловались на освещение катеров лучом с российской стороны
09:59Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
Лента новостейМолния