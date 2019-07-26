Глава МЧС вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Приамурье, где проходит мощный паводок, и вылетел в наиболее пострадавшие районы, сообщает правительство региона.
"Возможно, вертолёт совершит посадку в селе Богословка Мазановского района. Эта территория находится в зоне риска. Сейчас туда смещается волна паводка. Из села Богословка уже начали эвакуировать людей, на месте работают спасатели. Пункт временного размещения действует в Новокиевском Увале", - говорится в сообщении.
Из-за сильных дождей в ходе циклонов в Амурской области подтопило свыше 100 домов и почти 1 тысячу участков. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек. Из села Норск эвакуировали 40 человек. На всей территории Приамурья ввели региональный режим ЧС.