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РИА Новости

Российские дипломаты отправились на задержанное в КНДР российское судно

05:36
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид с набережной на корабли в акватории Вонсана
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в КНДР отправились на вторую встречу с экипажем задержанного пограничниками Северной Кореи судна, сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook.
Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На борту - 17 членов экипажа, в том числе два гражданина Южной Кореи. Представитель российского посольства в КНДР побывал на борту, дипмиссия занимается решением ситуации. Причиной задержания судна КНДР назвала нарушение водных границ страны российскими рыбаками. При этом судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону, сообщили в компании-судовладельце. Росрыболовство считает задержание российского судна властями КНДР неправомерным.
"Сегодня в 7.00 по местному времени группа консульских работников и медпункта посольства России в КНДР выехала в порт города Вонсана для проведения встречи с экипажем российского рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8", - говорится в сообщении.
Это будет вторая встреча российских дипломатов с моряками. О ее подробностях посольство обещало сообщить после возвращения сотрудников в Пхеньян.
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана
02:34
КНДР готова снабдить провизией задержанное российское судно
201110
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