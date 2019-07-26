Российские дипломаты отправились на задержанное в КНДР российское судно

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в КНДР отправились на вторую встречу с экипажем задержанного пограничниками Северной Кореи судна, сообщает дипмиссия на своей странице в Сотрудники посольства РФ в КНДР отправились на вторую встречу с экипажем задержанного пограничниками Северной Кореи судна, сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook

Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На борту - 17 членов экипажа, в том числе два гражданина Южной Кореи. Представитель российского посольства в КНДР побывал на борту, дипмиссия занимается решением ситуации. Причиной задержания судна КНДР назвала нарушение водных границ страны российскими рыбаками. При этом судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону, сообщили в компании-судовладельце. Росрыболовство считает задержание российского судна властями КНДР неправомерным.

"Сегодня в 7.00 по местному времени группа консульских работников и медпункта посольства России в КНДР выехала в порт города Вонсана для проведения встречи с экипажем российского рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8", - говорится в сообщении.