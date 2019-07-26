В Алеппо возобновил работу завод по переработке тканей

АЛЕППО (Сирия), 26 июл - РИА Новости. Единственный в Сирии завод по переработке тканей возобновил работу в Алеппо.

"Во время войны мы были вынуждены остановить производство. Боевики заняли этот промышленный район, наше оборудование разграбили. Сейчас работаем на том, что удалось собрать по частям", - рассказал журналистам директор фабрики.

По его словам, сейчас здесь трудятся 15 человек, часть из них - беженцы. Директор целенаправленно обеспечивает их рабочими местами.

Основное сырье предприятия - старые одеяла и подушки. Сначала пух, синтепон, перо и шерсть сортируют, затем они проходят очистку, после чего из них делают новую ткань.

Сейчас здесь выпускают около 5 тонн продукции в сутки, но рассчитывают организовать круглосуточное производство, выйти на довоенный уровень и поставлять свою продукцию за рубеж.

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ*. В настоящий момент на первый план выходит политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.