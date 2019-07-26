Помпео заявил, что США сократили возможности России "влиять на выборы"

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сократили возможности РФ "влиять на выборы" и работают над недопущением вмешательства со стороны Ирана, КНДР и Китая.

Помпео утверждает, что у России были планы вмешаться в промежуточные выборы 2018 года, однако США с этим "эффективно" справились. "У нас, безусловно, были безопасные и надежные выборы, и мы снизили способность россиян оказывать влияние на эти выборы", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News

Госсекретарь отметил, что сейчас власти США "сосредоточены не только на предотвращении вмешательства со стороны России, но и со стороны Ирана, Северной Кореи, Китая".

Ранее комитет сената США по разведке заявил, что безопасность выборов в 2016 году была низкой, некоторые уязвимости по-прежнему сохраняются. При этом в докладе сенатского комитета конгресса США сказано, что комитет не нашел свидетельств того, что РФ пыталась вмешиваться в подсчет голосов на выборах президента 2016 года. Комитет проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада. Россия отрицает какое-либо вмешательство в американские выборы.

Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.