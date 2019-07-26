Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T05:07Z
https://ria.ru/20190726/1556892224.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155348/17/1553481723_0:200:3285:2048_1036x0_80_0_0_131967396ea4fcc229b2a31ddba194da.jpg
РИА Новости

Помпео заявил, что США сократили возможности России "влиять на выборы"

05:07
904
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сократили возможности РФ "влиять на выборы" и работают над недопущением вмешательства со стороны Ирана, КНДР и Китая.
Помпео утверждает, что у России были планы вмешаться в промежуточные выборы 2018 года, однако США с этим "эффективно" справились. "У нас, безусловно, были безопасные и надежные выборы, и мы снизили способность россиян оказывать влияние на эти выборы", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.
Госсекретарь отметил, что сейчас власти США "сосредоточены не только на предотвращении вмешательства со стороны России, но и со стороны Ирана, Северной Кореи, Китая".
Здание американского Сената в Вашингтоне
Вчера, 23:10
В сенате США призвали защищать выборы от хакеров "бумажными копиями"
Ранее комитет сената США по разведке заявил, что безопасность выборов в 2016 году была низкой, некоторые уязвимости по-прежнему сохраняются. При этом в докладе сенатского комитета конгресса США сказано, что комитет не нашел свидетельств того, что РФ пыталась вмешиваться в подсчет голосов на выборах президента 2016 года. Комитет проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада. Россия отрицает какое-либо вмешательство в американские выборы.
Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, ранее заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Здание Сената США
Вчера, 22:53
Комитет сената США призвал воздержаться от внедрения онлайн-голосования
0360012
Обсудить 6
Майк ПомпеоРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Мэр Киева Виталий Кличко
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
РИА
Новости
Запуск ракет в КНДР
СМИ назвали тип ракет, выпущенных КНДР
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео: США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа
Ситуация в Донбассе
Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии организации Turning Point в Вашингтоне
В США объяснили, почему на президентской печати появился двуглавый орел
СМИ: Иран испытал баллистическую ракету
Экс-президент Украины П. Порошенко вызван на допрос
Бывший боец "Азова" объяснил, почему напал на Порошенко
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
В Удмуртии поймали браконьеров-аквалангистов при помощи тепловизора
Венесуэла
МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Госсекретарь США Майк Помпео
США предложили ряду стран присоединиться к коалиции в Ормузском проливе
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01В Приамурье из-за паводка приостановили работу детских палаточных лагерей
09:59На Украине пожаловались на освещение катеров лучом с российской стороны
09:59Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
Лента новостейМолния