СМИ назвали тип ракет, выпущенных КНДР

ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Агентство Агентство Киодо сообщило, что судя по фотографиям, обнародованным в северокорейской печати, ракеты, пуски которых были произведены в четверг, относятся к типу KN23 или его модификации.

Этот тип ракет был испытан в мае этого года. Большинство экспертов относят его к баллистическим ракетам малой дальности.

В то же время, в мае дальность ракет составила 420 и 270 километров. Две ракеты, выпущенные в четверг, пролетели расстояние в 430 и 690 километров, что, по мнению Объединенного комитате начальников штабов Южной Кореи, говорит об испытаниях новой ракеты.

В настоящее время военные США, Японии и Южной Кореи склоняются к тому, что в четверг Северная Корея осуществила пуски баллистических ракет, однако подробный анализ потребует времени. По мнению военных, это может быть тот же тип ракет, пуски которых КНДР провела 9 мая. Тогда они пролетели 420 и 270 километров, а максимальная высота полета составила 50 километров.

В четверг в 5:34 (23:34 мск) и 5:57 (23:57 мск) со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска ракет малой дальности. Японские военные считают, что это были баллистические ракеты. Южнокорейские также склоняются к этому, но считают, что необходим более серьезный анализ.

Ракеты упали в Японском море, не достигли исключительной экономической зоны Японии и не повлекли материального ущерба.