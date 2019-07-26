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РИА Новости

СМИ назвали тип ракет, выпущенных КНДР

05:03
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© AP Photo / KRTЗапуск ракет в КНДР
Запуск ракет в КНДР
© AP Photo / KRT
Запуск ракет в КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Агентство Киодо сообщило, что судя по фотографиям, обнародованным в северокорейской печати, ракеты, пуски которых были произведены в четверг, относятся к типу KN23 или его модификации.
Этот тип ракет был испытан в мае этого года. Большинство экспертов относят его к баллистическим ракетам малой дальности.
В то же время, в мае дальность ракет составила 420 и 270 километров. Две ракеты, выпущенные в четверг, пролетели расстояние в 430 и 690 километров, что, по мнению Объединенного комитате начальников штабов Южной Кореи, говорит об испытаниях новой ракеты.
В настоящее время военные США, Японии и Южной Кореи склоняются к тому, что в четверг Северная Корея осуществила пуски баллистических ракет, однако подробный анализ потребует времени. По мнению военных, это может быть тот же тип ракет, пуски которых КНДР провела 9 мая. Тогда они пролетели 420 и 270 километров, а максимальная высота полета составила 50 километров.
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В четверг в 5:34 (23:34 мск) и 5:57 (23:57 мск) со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска ракет малой дальности. Японские военные считают, что это были баллистические ракеты. Южнокорейские также склоняются к этому, но считают, что необходим более серьезный анализ.
Ракеты упали в Японском море, не достигли исключительной экономической зоны Японии и не повлекли материального ущерба.
В мае этого года КНДР заявила об испытании нового вида тактического управляемого оружия и провела испытания систем залпового огня. Затем она провела два пуска ракет малой дальности. Их расстояние составило 420 километров и 270, высота – 50 километров.
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