СМИ: Иран испытал баллистическую ракету

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Иран в ночь на 25 июля испытал баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела 1 тысячу километров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

При этом власти Ирана не сообщали о ракетных испытаниях.

Ракетная программа Ирана является предметом разногласий в международном сообществе. США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращает внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв. МИД Ирана подчеркивал, что ракетные пуски не нарушают резолюцию Совета безопасности ООН 2231.