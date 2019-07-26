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РИА Новости

СМИ: Иран испытал баллистическую ракету

05:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Иран в ночь на 25 июля испытал баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела 1 тысячу километров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.
"Хотя ракета Shabaab-3 не представляла угрозы судоходству или базам США, по оценкам разведки, эти испытания являются частью усилий Ирана по улучшению дальности и точности пусков", - сообщила в Twitter обозреватель телеканала Барбара Стар.
При этом власти Ирана не сообщали о ракетных испытаниях.
Ракетная программа Ирана является предметом разногласий в международном сообществе. США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращает внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв. МИД Ирана подчеркивал, что ракетные пуски не нарушают резолюцию Совета безопасности ООН 2231.
Госсекретарь США Майк Помпео
16 июля, 20:59
Помпео заявил, что Иран готов к переговорам по ракетной программе
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