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РИА Новости

Помпео: США планируют продолжить партнерство с Эр-Риядом против Ирана

04:53
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США будут делать все для продолжения партнерства с Саудовской Аравией против Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество страны в области высокоточного оружия с Саудовской Аравией. Законопроект был одобрен как сенатом, так и палатой представителей. По мнению законодателей, такой запрет должен был ограничить опосредованное участие США в военном конфликте в Йемене, в котором принимает активное участие Саудовская Аравия.
По словам Помпео, таким шагом Трамп посылает сигнал поддержки Королевству. "Они являются хорошим союзником в обеспечении безопасности американцев", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Госсекретарь добавил, что Иран представляет "реальную угрозу", и саудовцы являются партнерами США в противодействии Тегерану. "Мы намерены продолжить делать все, что мы можем, для сотрудничества с ними", - уверен Помпео.
Госсекретарь США Майк Помпео
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Майк ПомпеоДональд ТрампСаудовская АравияИранСШАВ мире
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