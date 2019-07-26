Помпео: США планируют продолжить партнерство с Эр-Риядом против Ирана

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США будут делать все для продолжения партнерства с Саудовской Аравией против Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество страны в области высокоточного оружия с Саудовской Аравией. Законопроект был одобрен как сенатом, так и палатой представителей. По мнению законодателей, такой запрет должен был ограничить опосредованное участие США в военном конфликте в Йемене, в котором принимает активное участие Саудовская Аравия.

По словам Помпео, таким шагом Трамп посылает сигнал поддержки Королевству. "Они являются хорошим союзником в обеспечении безопасности американцев", - сказал он в интервью телеканалу Fox News