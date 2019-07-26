США предложили ряду стран присоединиться к коалиции в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США предложили Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, Японии, Южной Корее и Австралии присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы запросили британцев, французов, немцев, норвежцев, японцев, южнокорейцев, австралийцев… я уверен, что пропустил несколько стран", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, каждая страна, которая заинтересована в безопасности Ормузского пролива "должна участвовать, чтобы защитить не только свои собственные интересы", но и "основы свободных и открытых водных путей".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива - Персидский и Оманский, где в последнее время наблюдается заметное обострение обстановки.