В США объяснили, почему на президентской печати появился двуглавый орел

Организатор выступления Дональда Трампа объяснил, почему на на одном из мероприятий президент выступал на фоне печати с двуглавым орлом, пишет газета

Ранее издание сообщило, что во время выступления Трампа на экране за ним появилась измененная президентская печать. Так, у орла была еще одна голова — как на российском гербе, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа.