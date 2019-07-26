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РИА Новости

В США объяснили, почему на президентской печати появился двуглавый орел

04:20
18144
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии организации Turning Point в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии организации Turning Point в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Организатор выступления Дональда Трампа объяснил, почему на на одном из мероприятий президент выступал на фоне печати с двуглавым орлом, пишет газета The Washington Post.
Ранее издание сообщило, что во время выступления Трампа на экране за ним появилась измененная президентская печать. Так, у орла была еще одна голова — как на российском гербе, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа.
Представитель некоммерческой организации Turning Point пояснил, что сотрудник перепутал печати, поскольку искал необходимое изображение в последний момент.
В организации называли ошибку "неприемлемой".
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Мюллер нашел недостаточно доказательств связи Трампа с Россией
Также журналисты разыскали специалиста по компьютерной графике Чарльза Лизотта, который утверждает, что именно он создал пародию. По мнению Лизотта, речь не идет о простой ошибке.

"Чушь собачья. Ее (пародию. — Прим. ред.) надо было специально искать. Это не может быть случайно", — заявил он изданию.

Официальный представитель Белого дома ранее заявил The Washington Post, что до того, как измененный символ президента появился на экране, сотрудники администрации не видели его.
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Популярные комментарии
Это, конечно же не ошибка, а злонамеренные действия русского шпиона... Платова, кажется
26 июля, 05:28
Петр Грин
5130002
Да ладно уж, сказали бы честно - русские хакеры... И всем всё понятно!!!
26 июля, 06:22
ttsimbler
490002
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