В США объяснили, почему на президентской печати появился двуглавый орел

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Организатор выступления Дональда Трампа объяснил, почему на на одном из мероприятий президент выступал на фоне печати с двуглавым орлом, пишет газета The Washington Post.
Ранее издание сообщило, что во время выступления Трампа на экране за ним появилась измененная президентская печать. Так, у орла была еще одна голова — как на российском гербе, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа.
Представитель некоммерческой организации Turning Point пояснил, что сотрудник перепутал печати, поскольку искал необходимое изображение в последний момент.
В организации называли ошибку "неприемлемой".
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Также журналисты разыскали специалиста по компьютерной графике Чарльза Лизотта, который утверждает, что именно он создал пародию. По мнению Лизотта, речь не идет о простой ошибке.
"Чушь собачья. Ее (пародию. — Прим. ред.) надо было специально искать. Это не может быть случайно", — заявил он изданию.
Официальный представитель Белого дома ранее заявил The Washington Post, что до того, как измененный символ президента появился на экране, сотрудники администрации не видели его.