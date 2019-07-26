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РИА Новости

Число жертв оползня на юго-западе Китая выросло до 20 человек

04:06
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ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Число жертв оползня в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу выросло до 20 человек, еще 25 числятся пропавшими без вести, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 15 погибших и 30 пропавших без вести.
Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй во вторник в 21.20 (16.20 мск). Оползень нанес ущерб 23 домохозяйствам, при этом более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.
По состоянию на 8.00 пятницы 26 июля (2.00 мск) спасатели и пожарные нашли тела еще пяти человек, включая троих детей, таким образом, общее число жертв увеличилось до 20, еще 25 все еще числятся пропавшими без вести.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
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