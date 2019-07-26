Экологи призвали выпустить оставшихся в "китовой тюрьме" косаток вместе

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" призвали выпустить пять оставшихся в "китовой тюрьме" косаток одной группой для повышения шансов их выживаемости в дикой природе.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Во Всероссийском НИИ океанографии (ВНИРО) сообщили, что эта группа разделилась - две старшие особи ушли далеко в море, а младшая осталась у берега и кормилась у невода. Специалисты организовали наблюдение за ней. Глава Росрыболовства заявлял, что пять оставшихся косаток из "китовой тюрьмы" выпустят двумя или тремя партиями. Ожидается, что третий выпуск будут сопровождать сотрудники Greenpeace.

"Мы настаиваем на выпуске всех оставшихся пяти косаток одной партией. Мы настаиваем на выпуске белух более крупными партиями по 20-30 животных", - говорится в заявлении коалиции на ее страницах в соцсетях.

Экологи отмечают, что если бы все 10 косаток выпускали одновременно, а белух - крупными партиями, то вероятность их гибели была бы низкая. Также повысилась бы вероятность возвращения их к нормальному питанию в море. Кроме того, эксперты вновь призвали к проведению полноценной реадаптации животных.

"Специалисты из команды (океанолога Жан-Мишеля) Кусто готовы в ней участвовать", - отмечает коалиция.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.