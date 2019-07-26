"Русал" в первом полугодии снизил выпуск алюминия до 1,867 миллиона тонн

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ОК "Русал" в первом полугодии 2019 года сократила производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, до 1,867 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Продажи первичного алюминия и сплавов при этом выросли на 13,2%, до 1,978 миллиона тонн, средняя цена реализации алюминия (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) в отчетный период составила 1,960 тысячи долларов за тонну, снизившись на 15,6%.

Объем производства глинозема в январе-июне увеличился на 0,9%, до 3,850 миллиона тонн, добыча бокситов выросла на 28,6%, до 8,073 миллиона тонн, нефелиновой руды - снизилась на 5,1%, до 2,153 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки не изменился, составив 49 тысяч тонн.

Во втором квартале текущего года по сравнению с первым выпуск алюминия по компании вырос на 1%, до 938 тысяч тонн, его продажи увеличились на 20,8% - до 1,082 миллиона тонн, средняя цена реализации возросла на 1,1% - до 1,970 тысячи долларов за тонну. Рост объемов реализации связан с частичной продажей избыточных запасов первичного алюминия, которые были накоплены к концу 2018 года в результате санкций, поясняется в релизе.

Объем производства глинозема в апреле-июне сократился в квартальном выражении на 0,7%, до 1,918 миллиона тонн, добыча бокситов — увеличилась на 10,7%, до 4,242 миллиона тонн, нефелиновой руды — на 13,4%, до 1,144 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки вырос на 5,9%, до 25,1 тысячи тонн.

Отмечается, что торговая напряженность между Китаем и США продолжает вызывать неопределенность на рынке, подавляя экономический рост. В то время как первый квартал 2019 года продемонстрировал некоторый оптимизм на рынке алюминия, то второй разочаровал, показав снижение спроса на металл. "Русал" обеспокоен тем, что в сочетании с наблюдаемым сейчас глобальным сокращением производственной активности общая макроэкономическая ситуация негативно повлияет на спрос на алюминий во втором полугодии текущего года.