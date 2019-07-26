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РИА Новости

"Русал" в первом полугодии снизил выпуск алюминия до 1,867 миллиона тонн

04:01
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАлюминиевые слитки используемые для установки полунепрерывного литья алюминиевых сплавов
Алюминиевые слитки используемые для установки полунепрерывного литья алюминиевых сплавов
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Алюминиевые слитки используемые для установки полунепрерывного литья алюминиевых сплавов. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ОК "Русал" в первом полугодии 2019 года сократила производство алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, до 1,867 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Продажи первичного алюминия и сплавов при этом выросли на 13,2%, до 1,978 миллиона тонн, средняя цена реализации алюминия (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) в отчетный период составила 1,960 тысячи долларов за тонну, снизившись на 15,6%.
Объем производства глинозема в январе-июне увеличился на 0,9%, до 3,850 миллиона тонн, добыча бокситов выросла на 28,6%, до 8,073 миллиона тонн, нефелиновой руды - снизилась на 5,1%, до 2,153 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки не изменился, составив 49 тысяч тонн.
Во втором квартале текущего года по сравнению с первым выпуск алюминия по компании вырос на 1%, до 938 тысяч тонн, его продажи увеличились на 20,8% - до 1,082 миллиона тонн, средняя цена реализации возросла на 1,1% - до 1,970 тысячи долларов за тонну. Рост объемов реализации связан с частичной продажей избыточных запасов первичного алюминия, которые были накоплены к концу 2018 года в результате санкций, поясняется в релизе.
Объем производства глинозема в апреле-июне сократился в квартальном выражении на 0,7%, до 1,918 миллиона тонн, добыча бокситов — увеличилась на 10,7%, до 4,242 миллиона тонн, нефелиновой руды — на 13,4%, до 1,144 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки вырос на 5,9%, до 25,1 тысячи тонн.
Отмечается, что торговая напряженность между Китаем и США продолжает вызывать неопределенность на рынке, подавляя экономический рост. В то время как первый квартал 2019 года продемонстрировал некоторый оптимизм на рынке алюминия, то второй разочаровал, показав снижение спроса на металл. "Русал" обеспокоен тем, что в сочетании с наблюдаемым сейчас глобальным сокращением производственной активности общая макроэкономическая ситуация негативно повлияет на спрос на алюминий во втором полугодии текущего года.
ОК "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысячи человек. "Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн.
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