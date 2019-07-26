Орнитолог рассказала, как сделала фото редчайшего снежного барса на Алтае

КОШ-АГАЧ (Республика Алтай), 26 июл - РИА новости. Орнитолог Елена Шнайдер во время мониторинга степного орла в национальном парке "Сайлюгемский" в Республике Алтай смогла сфотографировать краснокнижного снежного барса - ирбиса.
"Я занималась мониторингом степного орла и случайно вижу кошку в скалах. Я сначала смотрела. Увидеть снежного барса - это как встретить дракона. Я смотрю - кот лежит. Я начала тянуться за фотоаппаратом и никак не попаду на кнопку. Кот лежит, как будто хочет, чтобы его сняли. В конце концов, я его сфотографировала. Инспектор, с которым мы были вместе, так и не смог заметить кота, только на фотографии", - рассказала орнитолог РИА новости.
По данным национального парка, на территории "Салюйгемского" обитает 17 особей снежных барсов, а во всем регионе их 30.
Ирбисы находятся под угрозой исчезновения. По разным подсчетам, в дикой природе обитает около 7 тысяч особей, при этом на территории России - всего 150-200 животных.
Ранее ученым удавалось получать изображение барсов, но с фотоловушек.