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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали о компенсациях россиянам за задержки рейсов в Европу

03:45
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© Depositphotos / anyaberkutПассажир ожидает в аэропорту
Пассажир ожидает в аэропорту
© Depositphotos / anyaberkut
Пассажир ожидает в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Порядка 10 тысяч россиян, которые с начала 2019 года пострадали из-за задержек или отмены рейсов в Европу, могут рассчитывать на компенсацию в размере до 600 евро, предусмотренную регламентом ЕС о защите прав авиапассажиров, сообщили РИА Новости в сервисе по защите прав авиапассажиров AirHelp.
"По итогам первой трети 2019 года количество сорванных рейсов, вылетавших из России, за которые полагается компенсация, предусмотренная законодательством Евросоюза, оказалось примерно на том же уровне, что и по итогам первых четырех месяцев 2018 года - в районе 100 рейсов. Количество пострадавших пассажиров, которым полагается компенсация, предусмотренная законами ЕС, также практически не изменилось и осталось в районе 10 тысяч человек", - прокомментировали ситуацию аналитики.
Согласно регламенту ЕС о защите прав авиапассажиров, клиентам полагается компенсация за задержку или овербукинг в 250 евро, если расстояние полета не превышает 1,5 тысячи километров. Сумма в 400 евро выплачивается, если лететь придется от 1,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. За испорченный полет на расстояние более 3,5 тысячи километров пассажир может получить 600 евро. Компенсация также должна выплачиваться клиентам, которые опоздали на стыковочный рейс по вине стартовой авиакомпании.
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Эксперт AirHelp по правам авиапассажиров Евгения Курмачёва пояснила, что наличие права на компенсацию зависит от продолжительности фактической задержки рейса и причины его задержки или отмены. Пострадавшие пассажиры могут обратиться за компенсацией в течение трех лет. При этом обязательно надо проверять, положена ли вам компенсация. Исключительные обстоятельства, например, плохая погода или необходимость оказания экстренной медицинской помощи могут освобождать авиакомпанию от выплат.
"Выплаты в случае овербукинга, как правило, происходят моментально, так как это отработанная практика. Иногда представитель прямо при регистрации или на входе в самолет объявляет, что количество проданных билетов на рейс превосходит число посадочных мест, и предлагает компенсацию. Пассажиры торгуются, и если находится доброволец, то ему сразу переоформляют билеты на ближайший рейс и компенсируют оговоренную сумму", - рассказал PR-директор компании Aviasales Янис Дзенис.
Он подчеркнул, что пассажиры, летящие в Европу или из Европы, попадают под действие правил ЕС независимо от того, принадлежит ли авиакомпания стране-члену ЕС или просто выполняет эти рейсы. Авиаперевозчики обязаны отвечать перед пассажирами в любом случае.
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