Эксперты рассказали, станет ли эсперанто международным языком

"Язык не может быть геометрически точным, в нем есть очень много, казалось бы, ненужных ответвлений, они не нужны нам сейчас, но когда-то были нужны. Это как аппендикс в теле человека - зачем он нам нужен, суть такая, что в свое время, на определенном этапе развития - это было надо. Точно также и в языке - на определенном этапе развития что-то было надо, там есть много всего такого, выбивающегося из правила", - подчеркнул профессор.