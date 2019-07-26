Эксперт оценил шансы на заключение сделки РФ, США и Китая по вооружениям

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Администрация Дональда Трампа сосредоточила свое внимание на новом ядерном соглашении между США, РФ и Китаем вместо продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако шансы на выработку такой сделки близки к нулю, заявил бывший замглавы Пентагона Брайан Маккеон.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что риск гонки вооружений существенно возрастет, если ДСНВ прекратит свое существование.

Обреченное соглашение

"Администрация Трампа теперь фокусируется на новом соглашение, которое бы включало США, Россию и Китай. Проблема в том, что шансы на то, что это случится в ходе его первого срока, являются нулевыми. Китай просто не заинтересован в этом", - сказал Маккеон, выступая в комитете по международным делам палаты представителей США.

Он пояснил, что на переговоры по контролю над вооружениями между Россией и США "обычно уходят месяцы и годы. "Трехстороннее соглашение будет гораздо сложнее", - отметил Маккеон.

В то же время, как уверен эксперт, продление ДСНВ принесен значительные выгоды национальной безопасности США, и отказываться от него было бы "глупостью".

С Маккеоном согласен и экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен. "Президент (Трамп - ред.) хочет привлечь Китай к трехсторонним переговорам с Россией по новому соглашению. Стремиться к переговорам с другими ядерными державами и пытаться ограничить все виды ядерного вооружения - цель, достойная восхищения, которую я в целом поддерживаю. Но такие переговоры будут сложными и потребуют много времени. Нет никаких шансов, что новое соглашение может быть выработано до того, как истечет срок действия ДСНВ", - сказал он, выступая в конгрессе США.

Кантримен подчеркнул, что за продление этого договора выступают все союзники США по НАТО. "Все союзники НАТО говорят о важности продления ДСНВ, они поддерживают это", - сказал бывший дипломат.