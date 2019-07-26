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РИА Новости

Эксперт оценил шансы на заключение сделки РФ, США и Китая по вооружениям

03:18
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© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Администрация Дональда Трампа сосредоточила свое внимание на новом ядерном соглашении между США, РФ и Китаем вместо продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако шансы на выработку такой сделки близки к нулю, заявил бывший замглавы Пентагона Брайан Маккеон.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что риск гонки вооружений существенно возрастет, если ДСНВ прекратит свое существование.
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Обреченное соглашение

"Администрация Трампа теперь фокусируется на новом соглашение, которое бы включало США, Россию и Китай. Проблема в том, что шансы на то, что это случится в ходе его первого срока, являются нулевыми. Китай просто не заинтересован в этом", - сказал Маккеон, выступая в комитете по международным делам палаты представителей США.
Он пояснил, что на переговоры по контролю над вооружениями между Россией и США "обычно уходят месяцы и годы. "Трехстороннее соглашение будет гораздо сложнее", - отметил Маккеон.
В то же время, как уверен эксперт, продление ДСНВ принесен значительные выгоды национальной безопасности США, и отказываться от него было бы "глупостью".
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С Маккеоном согласен и экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен. "Президент (Трамп - ред.) хочет привлечь Китай к трехсторонним переговорам с Россией по новому соглашению. Стремиться к переговорам с другими ядерными державами и пытаться ограничить все виды ядерного вооружения - цель, достойная восхищения, которую я в целом поддерживаю. Но такие переговоры будут сложными и потребуют много времени. Нет никаких шансов, что новое соглашение может быть выработано до того, как истечет срок действия ДСНВ", - сказал он, выступая в конгрессе США.
Кантримен подчеркнул, что за продление этого договора выступают все союзники США по НАТО. "Все союзники НАТО говорят о важности продления ДСНВ, они поддерживают это", - сказал бывший дипломат.
ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.
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