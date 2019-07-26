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РИА Новости

Минздрав хочет включить вакцину от папилломы в нацкалендарь прививок

03:08
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минздрав России поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцину от вируса папилломы человека, следует из письма ведомства за подписью замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича ("Единая Россия").
Депутат ранее направил в Минздрав запрос с вопросом о включении прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
"Полагаем, что вакцинация против ВПЧ, как и вакцинопрофилактика других инфекций, должна являться планомерной работой и наиболее эффективно и рационально ее проведение в рамках мероприятий по совершенствованию национального календаря", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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Замминистра в своем ответе парламентарию уточняет, что российский календарь в настоящее время включает в себя профилактические прививки, проводимые против 12 инфекций. При этом ближайшей задачей является введение в календарь вакцинации от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и гемофильной инфекции (всех детей раннего возраста).
"Параллельно с работой по расширению национального календаря профилактических прививок Минздрав России активно работает с Минпромторгом России по вопросу необходимости производства отечественных вакцин", - отмечает Яковлева.
"Я - ярый сторонник вакцин и считаю, что во многом благодаря именно вакцинации мы можем обезопасить организм от заражения инфекционными болезнями. И даже сохранить свою жизнь", - пояснил Менделевич РИА Новости.
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Он также отметил, что, по его мнению, необходимо как можно скорее расширять ассортимент прививок и производство вакцин отечественного производства. Притом ускорению развития российского производства будет способствовать и поручение президента Владимира Путина, согласно которому кабмину необходимо разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года.
В качестве первоочередных задач, по мнению Менделевича, должно быть определено удовлетворение потребностей населения в иммунобиологических лекарственных препаратах и организация в России полного цикла производства вакцин для прививок. По словам парламентария, создание собственных производств может положительно отразится и на ценах лекарственных препаратов.
Путин ранее поручил правительству разработать стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.
110242015
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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