Минздрав хочет включить вакцину от папилломы в нацкалендарь прививок

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минздрав России поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцину от вируса папилломы человека, следует из письма ведомства за подписью замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича ("Единая Россия").

Депутат ранее направил в Минздрав запрос с вопросом о включении прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

"Полагаем, что вакцинация против ВПЧ, как и вакцинопрофилактика других инфекций, должна являться планомерной работой и наиболее эффективно и рационально ее проведение в рамках мероприятий по совершенствованию национального календаря", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Замминистра в своем ответе парламентарию уточняет, что российский календарь в настоящее время включает в себя профилактические прививки, проводимые против 12 инфекций. При этом ближайшей задачей является введение в календарь вакцинации от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и гемофильной инфекции (всех детей раннего возраста).

"Параллельно с работой по расширению национального календаря профилактических прививок Минздрав России активно работает с Минпромторгом России по вопросу необходимости производства отечественных вакцин", - отмечает Яковлева.

"Я - ярый сторонник вакцин и считаю, что во многом благодаря именно вакцинации мы можем обезопасить организм от заражения инфекционными болезнями. И даже сохранить свою жизнь", - пояснил Менделевич РИА Новости.

Он также отметил, что, по его мнению, необходимо как можно скорее расширять ассортимент прививок и производство вакцин отечественного производства. Притом ускорению развития российского производства будет способствовать и поручение президента Владимира Путина, согласно которому кабмину необходимо разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года.

В качестве первоочередных задач, по мнению Менделевича, должно быть определено удовлетворение потребностей населения в иммунобиологических лекарственных препаратах и организация в России полного цикла производства вакцин для прививок. По словам парламентария, создание собственных производств может положительно отразится и на ценах лекарственных препаратов.