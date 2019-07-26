Исследование: большинство россиян довольны услугами ЖКХ в своих районах

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Большинство россиян положительно оценивают систему ЖКХ в районах, где они живут, однако считают, что размер коммунальных платежей все же высок, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах с населением от 100 тысяч во всех федеральных округах. Респондентам задавался ряд вопросов о состоянии жилищно-коммунального хозяйства в домах, где они проживают.

"Россиянам было предложено оценить общее состояние системы коммунальных услуг в районе проживания, на что большинство респондентов дали положительные оценки. 76% опрошенных охарактеризовали систему ЖКХ своего района как хорошую. С 2013 года это значение лишь растет - тогда оно составляло 57%, а в 2016 - 69%. Высшую оценку - очень хорошо - поставили 5% россиян, что также больше значения 2016 года (2%)", - говорится в исследовании.

В свою очередь 15% опрошенных считают систему ЖКХ в своем районе плохой (в 2013 году - 21%, в 2016 году - 16%), а оценку "очень плохо" в отношении жилищно-коммунальных услуг дали лишь 4% россиян (в 2013 году - 15%, в 2016 году - 13%). Отвечая на вопрос, что доставляет больше всего проблем в системе ЖКХ района, 31% респондентов сообщили, что не видят никаких проблем.

"Основным проблемным пунктом по-прежнему остается качество услуг персонала и управляющей компании", - указывает холдинг. Подобный ответ в опросе текущего года дали 21% респондентов. На втором месте среди недостатков проблемы в системе водоснабжения (15%), на третьем - в системе отопления (10%). Проблемы в системе канализации отметили 9% россиян, в электросетях - 8%.