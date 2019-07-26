На российском спутнике "Метеор-М" вышла из строя часть приборов

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома Восточный. Архивное фото

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома Восточный

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На метеорологическом спутнике "Метеор-М" номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, не работает часть целевой аппаратуры, сообщается на На метеорологическом спутнике "Метеор-М" номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, не работает часть целевой аппаратуры, сообщается на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".

Отмечается, что невозможно использовать два прибора:

— модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (микроволновой радиометр) МТВЗА-ГЯ; модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (микроволновой радиометр) МТВЗА-ГЯ; — бортовой радиолокационный комплекс "Северянин-М". бортовой радиолокационный комплекс "Северянин-М".

При этом основной прибор — многоканальное сканирующее устройство малого разрешения МСУ-МР, а также инфракрасный Фурье-спектрометр (усовершенствованный инфракрасный зондировщик) — полностью работоспособны.

Сейчас на орбите находятся три "Метеора-М": номер 1, 2 и 2-2.

Аппарат номер 2-1 был потерян при аварийном запуске с космодрома Восточный в 2017-м. В следующие два года планируется вывести на орбиту "Метеоры-М" номер 2-3 и 2-4.