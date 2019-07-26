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РИА Новости

На российском спутнике "Метеор-М" вышла из строя часть приборов

03:01
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома Восточный
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На метеорологическом спутнике "Метеор-М" номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, не работает часть целевой аппаратуры, сообщается на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".
Отмечается, что невозможно использовать два прибора:
модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (микроволновой радиометр) МТВЗА-ГЯ;
бортовой радиолокационный комплекс "Северянин-М".
При этом основной прибор — многоканальное сканирующее устройство малого разрешения МСУ-МР, а также инфракрасный Фурье-спектрометр (усовершенствованный инфракрасный зондировщик) — полностью работоспособны.
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Предупрежден ‒ значит вооружен. В России создают систему метеобезопасностиВ Москве на вышках сотовой связи и крышах отдельных домов планируется установить новые метеостанции. Об этом рассказал радио Sputnik директор Института экспериментальной метеорологии Владимир Иванов.
Сейчас на орбите находятся три "Метеора-М": номер 1, 2 и 2-2.
Аппарат номер 2-1 был потерян при аварийном запуске с космодрома Восточный в 2017-м. В следующие два года планируется вывести на орбиту "Метеоры-М" номер 2-3 и 2-4.
НИЦ "Планета" занимается эксплуатацией и развитием космических систем гидрометеорологического, океанографического, гелиогеофизического назначения, ведет мониторинг окружающей среды, а также принимает и обрабатывает данные с зарубежных спутников.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
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