На российском спутнике "Метеор-М" вышла из строя часть приборов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На метеорологическом спутнике "Метеор-М" номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, не работает часть целевой аппаратуры, сообщается на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".
Отмечается, что невозможно использовать два прибора:
—модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (микроволновой радиометр) МТВЗА-ГЯ;
—бортовой радиолокационный комплекс "Северянин-М".
При этом основной прибор — многоканальное сканирующее устройство малого разрешения МСУ-МР, а также инфракрасный Фурье-спектрометр (усовершенствованный инфракрасный зондировщик) — полностью работоспособны.
Сейчас на орбите находятся три "Метеора-М": номер 1, 2 и 2-2.
Аппарат номер 2-1 был потерян при аварийном запуске с космодрома Восточный в 2017-м. В следующие два года планируется вывести на орбиту "Метеоры-М" номер 2-3 и 2-4.
НИЦ "Планета" занимается эксплуатацией и развитием космических систем гидрометеорологического, океанографического, гелиогеофизического назначения, ведет мониторинг окружающей среды, а также принимает и обрабатывает данные с зарубежных спутников.