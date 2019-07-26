СМИ: в Чили в участке полиции взорвалась отправленная почтой бомба

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июл – РИА Новости. Восемь человек пострадали в полицейском участке муниципалитета Уэчураба в столице Чили Сантьяго при взрыве отправленной по почте бомбы, еще одно взрывное устройство было отправлено бывшему министру внутренних дел страны Родриго Инспетеру, сообщает издание Mercurio.

По данным издания, все пострадавшие - сотрудники полиции, взорвалась только бомба, отправленная в участок.

Президент страны Себастьян Пиньера назвал случившееся террористическим актом и пообещал, что виновные в данном преступлении будут наказаны по всей строгости закона.