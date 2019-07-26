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РИА Новости

СМИ: в Чили в участке полиции взорвалась отправленная почтой бомба

02:57
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июл – РИА Новости. Восемь человек пострадали в полицейском участке муниципалитета Уэчураба в столице Чили Сантьяго при взрыве отправленной по почте бомбы, еще одно взрывное устройство было отправлено бывшему министру внутренних дел страны Родриго Инспетеру, сообщает издание Mercurio.
По данным издания, все пострадавшие - сотрудники полиции, взорвалась только бомба, отправленная в участок.
Президент страны Себастьян Пиньера назвал случившееся террористическим актом и пообещал, что виновные в данном преступлении будут наказаны по всей строгости закона.
Следственные органы полагают, что отправителем двух взрывных устройств был один человек. Бомбы отправили через почту Чили.
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