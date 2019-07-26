В Тбилиси задержали грузинскую певицу

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сотрудники МВД Грузии задержали певицу Тику Джамбурию, об этом сообщает телеканал “Рустави-2”.
Инцидент произошел около Пушкинского сквера в Тбилиси. По предварительным данным, причиной задержания стала словесная перепалка с полицией из-за нарушения правил парковки.
Ранее стало известно о задержании бывшего министра обороны Грузии, лидера новой партии “Победившая Грузия” Ираклия Окруашвили по обвинению в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время беспорядков на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня.
В случае подтверждения вины Окруашвили грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули протесты, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.