В Тбилиси задержали грузинскую певицу

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сотрудники МВД Грузии задержали певицу Тику Джамбурию, об этом сообщает Сотрудники МВД Грузии задержали певицу Тику Джамбурию, об этом сообщает телеканал “Рустави-2”

Инцидент произошел около Пушкинского сквера в Тбилиси. По предварительным данным, причиной задержания стала словесная перепалка с полицией из-за нарушения правил парковки.

Ранее стало известно о задержании бывшего министра обороны Грузии, лидера новой партии “Победившая Грузия” Ираклия Окруашвили по обвинению в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время беспорядков на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня.

В случае подтверждения вины Окруашвили грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.