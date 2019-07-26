США продолжат переговоры с КНДР, несмотря на последние пуски ракет

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатию и переговоры с КНДР, несмотря на последние пуски ракет.

"Мы хотим, чтобы дипломатия сработала. Мы хотим, чтобы председатель Ким выполнил обещание … провести денуклеаризацию. Мы по-прежнему убеждены, что существует дипломатический путь для продвижения вперед", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Он напомнил, что через "пару недель" у США и КНДР пройдут переговоры на рабочем уровне.